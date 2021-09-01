Смолов признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
Нападающий «железнодорожников» отметился шестью забитыми голами в шести матчах текущего сезона чемпионата России.
Фёдор Смолов отлично провёл первые шесть матчей сезона и стал лучшим игроком июля/августа! 😎— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
За Фёдора единогласно проголосовали болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ#ИгрокМесяца pic.twitter.com/5oPxffzdhS
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. У него 12 набранных баллов в шести турах чемпионата.