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    Смолов признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе

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    Форвард «Локомотива» Федор Смолов признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Нападающий «железнодорожников» отметился шестью забитыми голами в шести матчах текущего сезона чемпионата России.

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. У него 12 набранных баллов в шести турах чемпионата.

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