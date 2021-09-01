Дания — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Дания»: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Томас Делейни, Йоаким Мехле, Andreas Skov Olsen, Юссуф Поульсен, Миккель Дамсгор.

«Шотландия»: Че Адамс, Райан Фрейзер, Эндрю Робертсон, Каллум Макгрегор, Билли Гилмор, Кенни Маклин, Киран Тирни, Скотт Маккена, Лиам Купер, Грант Хэнли, Крэйг Гордон.

Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Дания» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 2.21.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Дания» и «Шотландия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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