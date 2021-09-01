В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 сборная Дании примет дома сборную Шотландии. Команды встретятся на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене 1 сентября. Начало встречи в 21:45 мск. Дания — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

У датчан было насыщенное лето. Они отлично показали себя на Евро-2020, в рамках которого им удалось дойти до полуфинала. В полуфинале коллектив потерпел поражение от англичан (1:2 ДВ).

Что касается квалификации на ЧМ-2022, то в своей группе, группе F, Дания занимает первое место. На счету «Алой гвардии» 9 очков , 14 забитых мячей и ни одного пропущенного.

Хозяева обыграли Израиль 2:0, разгромили Молдавию 8:0 не оставили никаких шансов Австрии (4:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В заявку не попал полузащитник Кристиан Эриксен из-за проблем с сердцем, а также Янник Вестергор из-за травмы колена.

Шотландия

В отличие от соперников, шотландцы из группы на Евро на вышли. С двумя поражениями и ничьей они отправились домой. По большому счету, футболисты даже успели больше отдохнуть.

В группе отбора на ЧМ-2022 Шотландия сейчас вторая. У нее 5 очков после двух ничьих и победы. После Дании команда вторая по результативности. У нее 7 забитых голов при трех пропущенных.

Шотландцы разошлись миром с Австрией (2:2) и сыграли вничью с Израилем (1:1). Единственную, пока что, победу команда одержала в матче с Фарерскими островами, разгромив соперника 4:0.

Перед матчем у команды есть некоторые потери. Не сыграют Скотт Мактомини, Стюарт Армстронг, Ли Гриффитс и Джон МакГинн.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают свое предпочтение датчанам, выставив на их победу 1.45. На победу шотландцев нам предлагают поставить с коэффициентом 7.80. Вероятность ничьи оценена коэффициентом 4.20.

Дания очень хорошо провела Евро-2020, добившись отличного результата. В группе F она главный претендент на выход в финальную часть ЧМ с первой строчки. В большей мере это из-за прекрасной игры команды в атаке .

В 8 из 11 официальных матчей Дания забивала не менее двух голов. Учитывая то, как датчане разбили Австрию, предлагаем поставить на тотал Дании больше 2 за 2.21.