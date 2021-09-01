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    Дания снова не остановится на одном забитом мяче?

    Дания — Шотландия. Прогноз (к. 2.21) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Шотландия
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    Юссуф Поульсен
    В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 сборная Дании примет дома сборную Шотландии. Команды встретятся на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене 1 сентября. Начало встречи в 21:45 мск. Дания — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 01 Сентября 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Шотландия Шотландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.90
  • Ставка!
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    Дания

    У датчан было насыщенное лето. Они отлично показали себя на Евро-2020, в рамках которого им удалось дойти до полуфинала. В полуфинале коллектив потерпел поражение от англичан (1:2 ДВ).

    Что касается квалификации на ЧМ-2022, то в своей группе, группе F, Дания занимает первое место. На счету «Алой гвардии» 9 очков , 14 забитых мячей и ни одного пропущенного.

    Хозяева обыграли Израиль 2:0, разгромили Молдавию 8:0 не оставили никаких шансов Австрии (4:0).

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    В заявку не попал полузащитник Кристиан Эриксен из-за проблем с сердцем, а также Янник Вестергор из-за травмы колена.

    Шотландия

    В отличие от соперников, шотландцы из группы на Евро на вышли. С двумя поражениями и ничьей они отправились домой. По большому счету, футболисты даже успели больше отдохнуть.

    В группе отбора на ЧМ-2022 Шотландия сейчас вторая. У нее 5 очков после двух ничьих и победы. После Дании команда вторая по результативности. У нее 7 забитых голов при трех пропущенных.

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    • Шотландцы разошлись миром с Австрией (2:2) и сыграли вничью с Израилем (1:1). Единственную, пока что, победу команда одержала в матче с Фарерскими островами, разгромив соперника 4:0.

    Перед матчем у команды есть некоторые потери. Не сыграют Скотт Мактомини, Стюарт Армстронг, Ли Гриффитс и Джон МакГинн.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают свое предпочтение датчанам, выставив на их победу 1.45. На победу шотландцев нам предлагают поставить с коэффициентом 7.80. Вероятность ничьи оценена коэффициентом 4.20.

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    Дания очень хорошо провела Евро-2020, добившись отличного результата. В группе F она главный претендент на выход в финальную часть ЧМ с первой строчки. В большей мере это из-за прекрасной игры команды в атаке.

    В 8 из 11 официальных матчей Дания забивала не менее двух голов. Учитывая то, как датчане разбили Австрию, предлагаем поставить на тотал Дании больше 2 за 2.21.

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    Дания — Шотландия: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Дания снова не остановится на одном забитом мяче?
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