Орлов: Роналду испугался «Зенита» и перебежал в Англию

Известный комментаторподелился мнением о соперниках «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и шведским «Мальме».

«Мальме — команда уровня "Зенита", а "Зенит" — ее уровня. Будем вести с ними борьбу за третье место.

Что касается "Ювентуса", в клуб пришел Аллегри, и они будут перестраиваться. Этим можно воспользоваться. Тем более ушел Роналду, который убежал, потому что надо было играть против "Зенита". Испугался, перебежал в Англию. Шутка на заметку.

"Челси" — это бронепоезд, который сбить трудно. Но в матче за Суперкубок УЕФА они не были так сильны, как в Лиге чемпионов. Значит, им тоже нужно набирать форму. Сезон только начинается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Криштиану Роналду на прошлой неделе перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».