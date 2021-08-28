«Вест Хэм» поделил очки с «Кристал Пэласом», «Эвертон» победил «Брайтон»

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 3-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев отличились испанский хавбек Пабло Форнальс и лучший бомбардир «Вест Хэма» в истории АПЛ Майкл Антонио, который ассистировал и в моменте с первым голом.

За гостей дубль оформил полузащитник Конор Галлахер.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Кристал Пэлас 2:2 Голы: 1:0 Пабло Форнальс (39'), 1:1 Конор Галлахер (58'), 2:1 Майкл Антонио (68'), 2:2 Конор Галлахер (70') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Мануэль Лансини, 79'), Пабло Форнальс (Андрей Ярмоленко, 87'), Саид Бенрахма, Майкл Антонио Кристал Пэлас: Джордан Айю, Кристиан Бентеке, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур (Джеффри Шлупп, 88'), Шейку Куйяте, Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Marc Guehi, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Висенте Гуайта Предупреждение: Деклан Райс (90 + 1')

В параллельном матче «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле уступил «Эвертону» со счетом 0:2.

За «ирисок» отличились полузащитник Демарай Грей и нападающий Доминик Калверт-Льюин, реализовавший пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон 0:2 Голы: 0:1 Демарай Грей (41'), 0:2 Доминик Калверт-Льюин (пенальти) (58') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Адам Уэбстер, Шейн Даффи, Льюис Данк, Якуб Модер (Taylor Richards, 73'), Паскаль Гросс, Адам Лаллана (Дэнни Уэлбек, 59'), Ив Биссума, Алексис Мак Аллистер (Йоэл Велтман, 46'), Леандро Троссард, Ниль Мопе Эвертон: Доминик Калверт-Льюин (Алекс Айуоби, 70'), Ришарлисон, Демарай Грей (Андре Гомеш, 81'), Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Лука Динь, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Ив Биссума (61'), Ришарлисон (62'), Джордан Пикфорд (83')

«Вест Хэм» лидирует в таблице АПЛ, «Эвертон» идет вторым — у команд по 7 очков. «Брайтон» с 6 очками на 7-м месте, а «Кристал Пэлас» набрал в трех матчах всего 2 очка и идет 14-м.