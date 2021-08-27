Гендиректор «Спартака»: У нас как минимум шесть финалов

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы.

По ее итогам «красно-белые» попали в группу С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически "группа смерти". Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей.

"Наполи" и "Легия" — команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. "Лестер" в представлении также не нуждается.

В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», — цитирует Мележикова официальный сайт «Спартака».