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    Гендиректор «Спартака»: У нас как минимум шесть финалов

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    По ее итогам «красно-белые» попали в группу С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

    «Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически "группа смерти". Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей.

    "Наполи" и "Легия" — команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. "Лестер" в представлении также не нуждается.

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    • В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», — цитирует Мележикова официальный сайт «Спартака».

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