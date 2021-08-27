Аршавин: Надеюсь, Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и прибудет к нам

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита»оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов. И надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет "Ювентус" раньше времени и тоже к нам прибудет.

Эта группа по составу чем-то напоминает 2008-й, когда "Зенит" впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был "Ювентус", а вместо "Челси" — "Реал".

Думаю, зрителям будет интересно увидеть такие команды на Газпром Арене», — приводит слова Аршавина пресс-служба «Зенита».

Матчи первого тура группового этапа ЛЧ пройдут 14 и 15 сентября.