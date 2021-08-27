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    Аршавин: Надеюсь, Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и прибудет к нам

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    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Зенит» попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

    «Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов. И надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет "Ювентус" раньше времени и тоже к нам прибудет.

    Эта группа по составу чем-то напоминает 2008-й, когда "Зенит" впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был "Ювентус", а вместо "Челси" — "Реал".

  • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
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    • Думаю, зрителям будет интересно увидеть такие команды на Газпром Арене», — приводит слова Аршавина пресс-служба «Зенита».

    Матчи первого тура группового этапа ЛЧ пройдут 14 и 15 сентября.

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