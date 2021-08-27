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    Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен сменить команду в это межсезонье.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    36-летний форвард уже уведомил об этом руководство туринского клуба и попросил продать его, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

    По данным Джанлуки Ди Марцио, футболист уже забрал вещи из своего шкафчика на базе «Юве».

    Ранее стало известно, что агент португальца Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в «Манчестер Сити».

    По информации Corriere dello Sport, «горожане» хотят взять 36-летнего португальца бесплатно, без компенсации для «Юве».

    В английском клубе надеются, что агент Жорже Мендеш, который в Турине встречался с руководителями «Ювентуса», договорится о том, чтобы Криштиану отпустили бесплатно.

    «Ювентус» же требует за Роналду не менее 25 миллионов евро и отказался включать Рахима Стерлинга в сделку по португальцу.

    Sky Sports Italia сообщает, что английский клуб предложил португальцу контракт до 2023 года и зарплату в 15 млн евро за сезон — в два раза меньше, чем Роналду получает в «Юве». По данным As, Роналду согласен.

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