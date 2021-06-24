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    «Крылья Советов» обыграли сербский «Пролетер»

    «Пролетер» — «Крылья Советов»: счет матча

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    Самарские «Крылья Советов» уверенно обыграли сербский «Пролетер» в своем втором товарищеском матче на сборе в Сербии.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Победу волжанам принесли точные удары Романа Ежова, Дмитрия Ефремова и 16-летнего Сергея Пиняева. Соперник отыграл один гол уже при счете 0:3.

    Контрольный матч
    «Крылья Советов» — «Пролетер» (Нови-Сад) — 3:1 (1:0)
    Голы: 11 Ежов, 18'; 22 Ефремов, 68'; 30 Пиняев, 78'; Стоянович, 83'«Крылья Советов» (1-й тайм): 1 Ломаев, 4 Солдатенков, 50 Карпов, 2 Полуяхтов, 5 Горшков, 8 Витюгов (3 Чернов, 33'), 6 Якуба, 77 Кабутов (57 Тюрин, 33'), 11 Ежов, 29 Липовой, 10 Сарвели«Крылья Советов» (2-й тайм): 81 Овсянников, 5 Горшков (8 Витюгов, 62'), 47 Божин, 4 Солдатенков (77 Кабутов, 62'), 3 Чернов, 35 Прищепа, 52 Смирнов, 28 Капетанович (11 Ежов, 77'), 57 Тюрин, 22 Ефремов, 30 Пиняев«Пролетер» (Нови-Сад): 32 Драгичевич, 20 Милошевич, 11 Голубович, 69 Йокович, 19 Басанович, 5 Жуанович, 25 Кодич, 7 Томович, 10 Даноши, 6 Живойкович, 9 Младенович

    Российская команда действовала без Антона Зиньковского, Дмитрия Цыпченко и лучшего бомбардира Ивана Сергеева, который проходил медицинское обследование в связи с травмой плеча.

    Двумя днями ранее «Крылья» со счетом 5:0 разгромили другую команду из Сербии — «Спартак» из Суботицы.

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