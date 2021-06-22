Аргентина — Парагвай: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаявыиграла ув матче третьего тура группового этапа Кубка Америки со счетом 1:0.

Победный гол в матче на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. Результативной передачей отметился Анхель Ди Мария.

Аргентинцы набрали семь очков и лидируют в турнирной таблице группы A. Парагвайцы стремя баллами идут на третьей строчке.

Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A Аргентина — Парагвай 1:0 Гол: 1:0 Алехандро Гомес (10') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Херман Песселья, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Даниэль Паредес (Николас Домингес, 81'), Лионель Месси, Анхель Ди Мария (Анхель Корреа, 81'), Родригес Гидо, Алехандро Гомес (Родриго Де Пауль, 72'), Серхио Агуэро (Хоакин Корреа, 59') Парагвай: Антони Сильва, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Мигель Альмирон, Angel Romero (Carlos Gonzalez, 87'), Андрес Кубас (Angel Lucena, 66'), Алехандро Ромеро (Оскар Ромеро, 66'), Robert Piris (Ричард Санчес, 82'), Gabriel Avalos (Samu, 87') Предупреждения: Густаво Гомес (16'), Леандро Даниэль Паредес (34'), Angel Lucena (78')

В следующем туре аргентинцы встретятся с Боливией, а Парагвай проведет матч с Чили.

Отметим, Лионель Месси провел 147-й матч в качестве капитана своей национальной команды. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Хавьером Маскерано.