Сборная Северной Македонии расстанется с главным тренером после Евро-2020

Главный тренер сборной Северной Македонииподвел итоги выступления команды на чемпионате Европы-2020 и сообщил, что покидает свой пост.

«Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений. Это моя последняя пресс-конференция в этом качестве. Мой контракт истекает 31 июля, и я ухожу», — цитирует Ангеловски официальный сайт УЕФА.

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Напомним, сборная Северной Македонии проиграла все три матча на групповом этапе Евро-2020.