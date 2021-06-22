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    Сборная Северной Македонии расстанется с главным тренером после Евро-2020

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    Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы-2020 и сообщил, что покидает свой пост.

    Игор Ангеловски
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    Игор Ангеловски

    «Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

    Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений. Это моя последняя пресс-конференция в этом качестве. Мой контракт истекает 31 июля, и я ухожу», — цитирует Ангеловски официальный сайт УЕФА.

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    Напомним, сборная Северной Македонии проиграла все три матча на групповом этапе Евро-2020.

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