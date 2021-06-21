Венесуэла — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

Составы команд:
«Венесуэла»: Вилькер Фариньес, J.Velazquez, Луис Дель Пино, Alexander Gonzalez, Yohan Cumana, Luis Martinez, Хуниор Морено, Jose Andres Martinez, Кристиан Кассерес, Эдгар Кастильо, Фернандо Аристегиета.
«Эквадор»: Педро Ортис, Piero Hincapie, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Анхель Мена, Эдуар Пресиадо, Джегсон Мендес, Moises Caicedo, Leonardo Campana, Эннер Валенсия.
Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Эквадор» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эквадор» со счетом 0:1. Матч между командами «Венесуэла» и «Эквадор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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