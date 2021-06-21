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    Венесуэла — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

    «Венесуэла» — «Эквадор». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Венесуэлы Сборная Эквадора Календарь Кубка Америки-2021
    В 00:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч «Венесуэла» — «Эквадор».

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    Составы команд:

    «Венесуэла»: Вилькер Фариньес, J.Velazquez, Луис Дель Пино, Alexander Gonzalez, Yohan Cumana, Luis Martinez, Хуниор Морено, Jose Andres Martinez, Кристиан Кассерес, Эдгар Кастильо, Фернандо Аристегиета.

    «Эквадор»: Педро Ортис, Piero Hincapie, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Анхель Мена, Эдуар Пресиадо, Джегсон Мендес, Moises Caicedo, Leonardo Campana, Эннер Валенсия.

    Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Эквадор» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венесуэла» — «Эквадор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эквадор» со счетом 0:1. Матч между командами «Венесуэла» и «Эквадор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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