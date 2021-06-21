В ночь с 20 на 21 июня в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» сборная Венесуэлы в третьем туре группового этапа Кубка Америки сыграет с командой Эквадора. Начало — 00:00 по мск. Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы перед стартом Кубка Америки подверглась заражению коронавирусом и лишилась ряда важных игроков. На этом турнире она успела провести уже две игры.

На старте турнира венесуэльцы была разгромлены Бразилией со счетом 0:3, а в следующей игре смогли устоять против сборной Колумбии, сыграв вничью 0:0.

Перед КА-2021 коллектив провел два поединка в отборочном турнире к ЧМ-2022. Сперва он переиграл вне родных стен 1:3 Боливии, а потом сыграл вничью 0:0 дома с Уругваем.

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Всего за последние два года Венесуэла провела восемь встреч, где пять раз проиграла, дважды смогла сыграть вничью и добилась всего лишь одной виктории.

Эквадор

Национальная команда Эквадора на этом турнире успела провести всего лишь одну игру, проиграв в ней сборной Колумбии со счетом 0:1.

Этим фиаско «трехцветные» продлили свою серию из поражений до трех встреч. Немного ранее они в квалификации к ЧМ-2022 потерпели фиаско от Бразилии 0:2 в гостях и дома от Перу 1:2.

Эквадорцы также приняли участие в восьми поединках за последние два года. В этих матчах они поровну поделили победные результаты с поражениями. Сейчас у них 13-матчевая безничейная серия.

Последние две очные игры этих команд закончились с одинаковым счетом по 1:1, а перед этим дважды побеждал Эквадор.

Прогноз и ставка на Венесуэла — Эквадор

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Эквадора предлагают — 1.74.

На викторию Венесуэлы дают — 5.20, ничья оценена — в 3.58.

Хотя в последнее время этим командам очень трудно даются забитые мячи, но от их очного матча вполне можно ждать обмена результативными ударами. Наш прогноз — обе забьют: да.