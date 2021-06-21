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    Венесуэла — Эквадор. Прогноз и ставка (к. 2.26) на футбол, Кубок Америки-2021, 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Эквадор
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    Игрок сборной Венесуэлы
    В ночь с 20 на 21 июня в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» сборная Венесуэлы в третьем туре группового этапа Кубка Америки сыграет с командой Эквадора. Начало — 00:00 по мск. Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 21 Июня 2021 года
    Венесуэла
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    •  Венесуэла 00:00 Эквадор Эквадор
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    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы перед стартом Кубка Америки подверглась заражению коронавирусом и лишилась ряда важных игроков. На этом турнире она успела провести уже две игры.

    На старте турнира венесуэльцы была разгромлены Бразилией со счетом 0:3, а в следующей игре смогли устоять против сборной Колумбии, сыграв вничью 0:0.

    Перед КА-2021 коллектив провел два поединка в отборочном турнире к ЧМ-2022. Сперва он переиграл вне родных стен 1:3 Боливии, а потом сыграл вничью 0:0 дома с Уругваем.

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    Всего за последние два года Венесуэла провела восемь встреч, где пять раз проиграла, дважды смогла сыграть вничью и добилась всего лишь одной виктории.

    Эквадор

    Национальная команда Эквадора на этом турнире успела провести всего лишь одну игру, проиграв в ней сборной Колумбии со счетом 0:1.

    Этим фиаско «трехцветные» продлили свою серию из поражений до трех встреч. Немного ранее они в квалификации к ЧМ-2022 потерпели фиаско от Бразилии 0:2 в гостях и дома от Перу 1:2.

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    • Эквадорцы также приняли участие в восьми поединках за последние два года. В этих матчах они поровну поделили победные результаты с поражениями. Сейчас у них 13-матчевая безничейная серия.

    Последние две очные игры этих команд закончились с одинаковым счетом по 1:1, а перед этим дважды побеждал Эквадор.

    Прогноз и ставка на Венесуэла — Эквадор

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Эквадора предлагают — 1.74.

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    На викторию Венесуэлы дают — 5.20, ничья оценена — в 3.58.

    Хотя в последнее время этим командам очень трудно даются забитые мячи, но от их очного матча вполне можно ждать обмена результативными ударами. Наш прогноз — обе забьют: да.

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