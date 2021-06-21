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    Форталеза — Флуминенсе прямая трансляция 21.06.2021, смотреть онлайн

    Форталеза — Флуминенсе: онлайн-трансляция матча начнется в 00:15

    Футбол Латинская Америка
    В 00:15 начнётся онлайн-трансляция матча «Форталеза» — «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Форталеза» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Форталеза»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Форталеза — Флуминенсе.

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