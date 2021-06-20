Мендьета: У сборной Испании игра пошла не по плану

Бывший игрок сборной Испанииподелился мнением о матче команды с Польшей (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«К сожалению, у Испании игра пошла не по плану. Она пыталась что-то изменить, чтобы вновь выйти вперед, но действовала очень однообразно.

Такую крепкую и организованную команду как Польша сложно удивить. Теперь все надо решать в последней игре. Это не идеальный расклад, но мы должны верить в эту команду», — цитирует Мендьету пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Испания набрала два очка и занимает третье в группе Е. У Польши одно очко и четвертая позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.