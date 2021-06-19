Саутгейт: Игра сборной Англии разочаровала

Тренер сборной Англиипрокомментировал ничью с Шотландией (0:0) на Евро-2020.

«Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч.

Замена Кейна? Нам нужно было больше двигаться. Я думал, что Маркус Рэшфорд придаст нам это движение, ведь в тот момент мы рассчитывали на победу. Мы должны быть самокритичными, в том числе и я: сегодня мы не наиграли на победу», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Англичане с 4 очками занимают второе место в группе D, а Шотландия с одним очком замыкает турнирную таблицу.