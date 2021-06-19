Макгрегор: Каждый игрок сборной Шотландии был на высоте в игре с Англией

Полузащитник сборной Шотландииподвел итоги матча с Англией (0:0) во втором туре Евро-2020.

«Все безумно рады после этого матча. Мы чувствовали энергию наших болельщиков на стадионе. Я думаю, что каждый игрок был на высоте. Именно такая игра нам была нужна, чтобы добыть очки на этом стадионе и остаться в борьбе за путевку в плей-офф.

Мы должны использовать этот запал, как следует восстановиться и затем настроиться на еще одну важную игру во вторник. Сегодня нам важно было набрать очки, мы это сделали», — цитирует шотландца пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Англичане с 4 очками занимают второе место в группе D, а Шотландия с одним очком замыкает турнирную таблицу.