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    Кларк: У Шотландии был шанс победить Англию

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    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результат матча с Англией (0:0) на чемпионате Европы.

    Стив Кларк
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    Стив Кларк

    «Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

    У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков. Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом», — цитирует Кларка официальный сайт УЕФА.

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    Англичане с 4 очками занимают второе место в группе D, а Шотландия с одним очком замыкает турнирную таблицу.

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