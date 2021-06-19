Кларк: У Шотландии был шанс победить Англию

Главный тренер сборной Шотландиипрокомментировал результат матча с Англией (0:0) на чемпионате Европы.

«Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков. Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом», — цитирует Кларка официальный сайт УЕФА.

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Англичане с 4 очками занимают второе место в группе D, а Шотландия с одним очком замыкает турнирную таблицу.