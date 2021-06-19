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    Федерико Кьеза назвал самых опасных игроков сборной Уэльса

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    Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза оценил сборную Уэльса перед матчем третьего тура групповой стадии Евро-2020.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    «У Уэльса есть важные игроки вроде Гарета Бейла. Аарон Рэмзи — тоже прекрасный игрок, он очень умен и выделяется. Он импонирует мне на поле и за его пределами. На его долю выпало много травм, но он делает все, что в его силах. Мы с ним приятельствуем, хоть и не шлем друг другу сообщения каждый день.

    Готов ли я выйти в старте? Тренер хочет, чтобы мы были к этому готовы всегда. Мы все игроки стартового состава. Каждый из нас важен и может быть полезен для достижения общей цели. Мы здесь, чтобы пройти весь путь до конца. Это наша мечта. Манчини привнес в команду энтузиазм, и мы чувствуем его от болельщиков», — цитирует Кьезу официальный сайт турнира.

    Италия и Уэльс встретятся 20 июня в 19:00 мск. Почитать прогноз на игру можно здесь.

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