Яремчук: Матч против Северной Македонии будет одним из самых сложных для Украины

Нападающий сборной Украиныподелился ожиданиями от матча против Северной Македонии во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки.

Конечно, у Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух — я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас.

Македония играет по схеме 5-3-2? Я бы не сказал, что это неудобная схема для нас. Любая тактика имеет право на жизнь. Северная Македония добивалась хороших результатов с помощью этой тактики, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы. Точно могу сказать: наша команда уважает Северную Македонию. Эта сборная заслуживает наш большой респект.

Я получаю от Андрея Шевченко подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт — это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом. Все что мне нужно — просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы», — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте (Румыния), начало — в 16:00 мск.