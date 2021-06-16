Зинченко: В матче с Македонией нам обязательно нужно реализовывать свои моменты

В первом туре украинцы уступили со счетом 2:3 сборной Нидерландов, а македонцы поиграли Австрии со счетом 1:3.
«Что касается поражения в Нидерландах — в первую очередь, дело в психологии.
Но сейчас важно сосредоточиться на положительных моментах. Наша команда проявила характер, боролись до конца, но, к сожалению, не получили того, что хотели.
Сборная Северной Македонии — это отличная команда. На поле они как одна семья.
У них определенно нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны — им крайне сложно забить.
Я говорил со своим одноклубником по "Манчестер Сити" [Илкаем] Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: "Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол".
Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет — 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно.
На этом уровне очень сложно забить. Так что завтра нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Встреча пройдет 17 июня в Бухаресте. Начало матча в 16:00 мск.