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    Зинченко: В матче с Македонией нам обязательно нужно реализовывать свои моменты

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    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Северной Македонией во втором туре Евро-2020.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    В первом туре украинцы уступили со счетом 2:3 сборной Нидерландов, а македонцы поиграли Австрии со счетом 1:3.

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    «Что касается поражения в Нидерландах — в первую очередь, дело в психологии.

    Но сейчас важно сосредоточиться на положительных моментах. Наша команда проявила характер, боролись до конца, но, к сожалению, не получили того, что хотели.

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  • 14/06/2021

    • Сборная Северной Македонии — это отличная команда. На поле они как одна семья.

    У них определенно нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны — им крайне сложно забить.

    Я говорил со своим одноклубником по "Манчестер Сити" [Илкаем] Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: "Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол".

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    • Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет — 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно.

    На этом уровне очень сложно забить. Так что завтра нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Встреча пройдет 17 июня в Бухаресте. Начало матча в 16:00 мск.

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