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    Хавбек сборной Шотландии: Коленки на «Уэмбли» дрожать ни у кого не будут

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    Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн поделился ожиданиями от матча с Англией во 2-м туре Евро-2020.

    Джон Макгинн
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    Джон Макгинн

    В стартовом туре шотландцы уступили команде Чехии (0:2), а Англия взяла верх над Хорватией (1:0).

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    «Тренер дал нам сутки на отдых после прошлого матча. Да, результат игры с Чехией был не в нашу пользу, но в такие моменты ты или горюешь и переживаешь, или закатываешь рукава и идешь дальше.

    Наша задача остается прежней. На ней и сосредоточимся. С нетерпением жду матча с Англией. Тренировочный процесс проходит хорошо. Все настроены позитивно.

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    • Наша задача — выход из группы, и в пятницу нам выпадет еще один шанс. В пятницу нас ждет увлекательный матч, но хотелось бы, чтобы пятница настала уже завтра, в четверг.

    Многие из нас прежде уже играли на "Уэмбли", и мы поделимся своим опытом с остальными. Коленки дрожать ни у кого не будут.

    Ведь каждый из нас имеет опыт больших матчей в Англии или в Шотландии. В общем, пока будем просто надеяться, что сможем сыграть лучше, чем в прошлом матче.

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    • Думаю, в этом противостоянии мы всегда будем считаться аутсайдерами. Даже если бы мы выиграли стартовый матч.

    В Англии живет 55 миллионов, в Шотландии — пять. У них в составе сплошь звезды, поэтому да, фавориты — они. Хотя и у нас есть несколько суперзвезд», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня, начало — в 22:00 (мск).

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