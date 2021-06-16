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    Зобнин: Надеюсь, уже в следующем матче удастся избежать ошибок

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    Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал результат матча со сборной Финляндии. Коллектив Станислава Черчесова выиграл со счетом 1:0.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Мы готовились, наигрывали эту схему в товарищеских матчах. Все ребята знают свои позиции, свою роль на поле, никаких трудностей не было. Сафонов сыграл на ноль, дебют удался. Всё уверенно, всё по делу, никаких ошибок не было. Я его поздравляю с дебютом.

    Если вам казалось, что во втором тайме у соперника было больше атак, значит, так и было. Финнам нужно было отыгрываться, они большими силами шли вперёд. В каком-то месте мы должны были искать пространство. Мы разберём эти моменты. Надеюсь, уже в следующем матче удастся избежать ошибок. Всегда хочется забивать больше, так как разница сейчас у нас негативная. К сожалению, не получилось. Но ничего страшного, главное, что взяли три очка. Мы рады, что победили», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

    В третьем туре групповой стадии Евро-2020 российская команда сыграет со сборной Австрии.

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