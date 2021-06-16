Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — ГерманияСамострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу
  • 01:42
    • Календарь РПЛ 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru
  • 23:55
    • Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу над Германией
  • 22:15
    • Олич покинул пост тренера ЦСКА
  • 22:00
    • Финляндия — Россия: на что ставят?
  • 20:52
    • Сборная Португалии вырвала победу у Венгрии, забив три гола за восемь минут
    Все новости спорта

    Финляндия — Россия прямая трансляция 16.06.2021, смотреть онлайн

    Финляндия — Россия: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Финляндии Сборная России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Финляндия» — «Россия» в группе B Евро-2020.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Россия»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Россия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34.

    Календарь и таблица Евро-2020

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Финляндия» — «Россия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Финляндия» и «Россия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Италия снова выиграет с крупным счетом?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Уэльс обыграть слабую Турцию?
  • Турция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.62
  • Экспресс дня 17 июня
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры