Араюури: Конечно, Россия сильна, но у нас были свои моменты

Капитан сборной Финляндиипрокомментировал поражение от России (0:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

В начале первого тайма финны поразили ворота россиян, но гол был отменен из-за офсайда у Йоэля Похъянпало.

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«Я горжусь тем, как наша команда сегодня сыграла. Конечно, Россия сильна, но у нас были свои моменты.

Отмененный гол? Не знаю, насколько далеко Йоэль Похъянпало забрался в офсайд, но у нас был отличный момент.

Важны все детали, сегодня они сложились не в нашу пользу», — приводит слова Араюури пресс-служба УЕФА.

После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.