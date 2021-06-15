Льорис: Наши соперники должны бояться трио Бензема-Гризманн-Мбаппе

Капитан сборной Францииподелился ожиданиями от матча с Германией в 1-м туре чемпионата Европы.

Встреча группы F, закрывающая первый тур Евро, пройдет на «Арене Мюнхен» в Германии, начало матча — 22:00 мск.

«У меня есть хорошие и плохие воспоминания о матчах Франция-Германия.

Это классическое противостояние на европейском и мировом уровне. Это важный матч, поскольку это первый тур в очень сложной группе.

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Трио Бензема-Гризманн-Мбаппе — это топовые, топовые игроки, которые показывают стабильность на протяжении многих лет.

В первую очередь, Антуан и Карим, потому что Килиан все еще очень молод, пускай даже он уже многого добился.

Я могу понять, почему наши соперники должны их бояться», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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Льорис также высказался о бывшем одноклубнике по «Тоттенхэму» Кристиане Эриксене, у которого прямо во время матча Дания — Финляндия остановилось сердце.

Игрок был реанимирован врачами прямо на футбольном поле и доставлен в больницу, его здоровью уже ничто не угрожает.

«Главное — что Кристиан находится в удовлетворительном состоянии и стабилен.

Нужно отметить всех, кто сделал то, что нужно было сделать, во время экстренной ситуации на поле», — сказал он.