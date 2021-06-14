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    Колумбия — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.06.2021)

    «Колумбия» — «Эквадор». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Колумбии Сборная Эквадора Календарь Кубка Америки-2021
    В 03:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч «Колумбия» — «Эквадор».

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    Составы команд:

    «Колумбия»: Давид Оспина, Oscar Murillo, Йерри Мина, Daniel Munoz, Yairo Moreno, Вильмар Барриос, Эдвин Кардона, Хуан Куадрадо, Матеус Урибе, Rafael Santos Borre, Miguel Borja.

    «Эквадор»: Педро Ортис, Piero Hincapie, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Fidel Martinez, Гонсало Плата, Джегсон Мендес, Moises Caicedo, M.Estrada, Эннер Валенсия.

    Предыдущий матч соперников: «Эквадор» — «Колумбия» 6:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колумбия» — «Эквадор». Коэффициент ставки — 2.05.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 1:0. Матч между командами «Колумбия» и «Эквадор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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