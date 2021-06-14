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    Думфрис: Забил Украине самый красивый гол в моей карьере

    Футбол Сборная Нидерландов Сборная Украины Футбол Украины Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис рассказал о том, был ли матч Евро-2020 с Украиной лучшим в его карьере.

    Дензел Думфрис
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    Дензел Думфрис

    Игрок «ПСВ Эйндховен» организовал два первых гола своей команды и забил третий. Он был признан «Звездой матча»

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    «Нет, не думаю. Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.

    Отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал.

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    • Я забил гол, потому что мы все время верили в успех. Я знал, что у нас еще будут моменты, и нужно быть готовым их реализовать.

    Очень здорово, что мы снова играем при зрителях, что мы слышим их, что они вернулись на трибуны. Это дополнительная поддержка для нас», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

    У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

    В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.

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