Орлов: Ставка на Шунина и Семенова — это тренерская ошибка Черчесова

Комментаторвысказался об игре сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Думаю, не надо давать Шунину вообще шанса. Ему и Семенову вообще нельзя давать никаких шансов. Есть в сборной ребята, которые сильнее и лучше.

Это большая ошибка Черчесова, что он сделал ставку на них в матче с Бельгией. Это тренерская ошибка. Шунин все время запаздывает.

И есть еще наш испанский легионер. Где Черышев был, когда забивали бельгийцы? Человек стоит метрах в 10, не добежал, а это была его зона.

Ну надо отыгрывать сзади! И его заменили, потому что ни впереди, ни сзади ничего хорошего не показал. Ошибка Черчесова.

Только потом вышел Миранчук. Все-таки Алексей в "Аталанте" делает голевые передачи и даже забивает голы.

Черышев сидит в глубоком запасе, у него травмы, не забивает и не делает голевые передачи.

По какой логике Черчесов выпустил не Миранчука, а Черышева? Это остается загадкой», — сказал Орлов во время эфира на своем YouTube-канале.