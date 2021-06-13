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    Дзюба: Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите

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    Форвард сборной России Артем Дзюба подвел итоги стартового ля россиян матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

    Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.

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    В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

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