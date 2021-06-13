Дзюба: Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите

Форвард сборной Россииподвел итоги стартового ля россиян матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.