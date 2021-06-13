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    Австрия — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.06.2021)

    «Австрия» — «Северная Македония». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе C чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч «Австрия» — «Северная Македония».

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    Составы команд:

    «Австрия»: Daniel Bachmann, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Штефан Ляйнер, Давид Алаба, Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Саша Калайджич.

    «Северная Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Бобан Николов, Ариян Адеми, Энис Барди, Элиф Элмас, Александар Трайковски, Горан Пандев.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Австрия» — «Северная Македония» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.78.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Австрия» со счетом 1:0. Матч между командами «Австрия» и «Северная Македония» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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