Тренер сборной Уэльса: Команда воспринимает ничью с Швейцарией как победу

Главный тренер сборной Уэльсаподелился впечатлениями после ничьей с(1:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Мы хотели начать на мажорной ноте, и в раздевалке чувствуется, что команда воспринимает этот результат как победу.

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Нам пришлось глубоко обороняться в конце, а кое-где нам даже немного повезло.

Мы были вынуждены обороняться, но с той скоростью и качествами, которые есть в у наших ребят, на это всегда интересно смотреть.

Турция — совсем другой соперник, чем тот, с которым мы столкнулись сегодня, но нам снова надо будет сыграть надежно и организовано.

У Италии много сильных сторон, и мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче.

Киффер Мур был великолепен на международном и клубном уровне. Он игрок касания, но при этом и отлично играет в подыгрыше.

У него есть все качества центрального нападающего, и сегодня он очень выручил нас», — приводит слова тренера BBC Sport.

Календарь и таблица Евро-2020

В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.