Тренер сборной Уэльса: Команда воспринимает ничью с Швейцарией как победу

«Мы хотели начать на мажорной ноте, и в раздевалке чувствуется, что команда воспринимает этот результат как победу.
Нам пришлось глубоко обороняться в конце, а кое-где нам даже немного повезло.
Мы были вынуждены обороняться, но с той скоростью и качествами, которые есть в у наших ребят, на это всегда интересно смотреть.
Турция — совсем другой соперник, чем тот, с которым мы столкнулись сегодня, но нам снова надо будет сыграть надежно и организовано.
У Италии много сильных сторон, и мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче.
Киффер Мур был великолепен на международном и клубном уровне. Он игрок касания, но при этом и отлично играет в подыгрыше.
У него есть все качества центрального нападающего, и сегодня он очень выручил нас», — приводит слова тренера BBC Sport.
В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).
В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.