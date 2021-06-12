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    Эриксен позвонил партнерам по команде из больницы

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    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен созвонился с партнерами по команде из больницы, сообщает TV 2.

    Кристиану Эриксену оказывают помощь
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    Кристиану Эриксену оказывают помощь

    Хавбек рассказал о своем состоянии, а также заверил, что чувствует себя нормально.

    Только после общения с Эриксеном датские футболисты согласились снова выйти на поле и доиграть матч против Финляндии.

    Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

  • Состояние Эриксена стабилизировалось
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    • На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда медики увозили Эриксена с поля, он был в сознании.

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