Эриксен позвонил партнерам по команде из больницы

Полузащитник сборной Даниисозвонился с партнерами по команде из больницы, сообщает TV 2.

Хавбек рассказал о своем состоянии, а также заверил, что чувствует себя нормально.

Только после общения с Эриксеном датские футболисты согласились снова выйти на поле и доиграть матч против Финляндии.

Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда медики увозили Эриксена с поля, он был в сознании.