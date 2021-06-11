Пресс-атташе сборной России: Мостовой в ужасном психологическом состоянии

Пресс-атташе сборной Россиирассказал о состоянии полузащитника команды

Мостовой накануне сдал два положительных теста на коронавируса. В окончательной заявке сборной на Евро его заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

«Утром пришел результат Мостового на коронавирус, он оказался положительным. Я общался с пресс-атташе сборной Игорем Владимировым, без камеры он мне сказал, что психологически Андрей в ужасном состоянии.

Сегодня он покинет отель и поедет, видимо, домой.

Мне жаль Андрея, на сборах в Дубае зимой он мне говорил, что это его мечта в жизни и карьере — поехать на Евро. Но жизнь распорядилась иначе», — сказал корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов в эфирес выпуска новостей.

В пятницу Евгеньев вместе с голкипером «Зенита» Андреем Луневым и защитником «Рубина» Ильей Самошниковым должен был покинуть расположение сборной. Изначально он не входил в окончательный состав сборной на Евро.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.