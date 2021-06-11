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    Пресс-атташе сборной России: Мостовой в ужасном психологическом состоянии

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    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал о состоянии полузащитника команды Андрея Мостового.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    Мостовой накануне сдал два положительных теста на коронавируса. В окончательной заявке сборной на Евро его заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

    «Утром пришел результат Мостового на коронавирус, он оказался положительным. Я общался с пресс-атташе сборной Игорем Владимировым, без камеры он мне сказал, что психологически Андрей в ужасном состоянии.

    Сегодня он покинет отель и поедет, видимо, домой.

    Мне жаль Андрея, на сборах в Дубае зимой он мне говорил, что это его мечта в жизни и карьере — поехать на Евро. Но жизнь распорядилась иначе», — сказал корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов в эфирес выпуска новостей.

    В пятницу Евгеньев вместе с голкипером «Зенита» Андреем Луневым и защитником «Рубина» Ильей Самошниковым должен был покинуть расположение сборной. Изначально он не входил в окончательный состав сборной на Евро.

    В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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