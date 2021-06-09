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    Лапочкин прокомментировал свою дисквалификацию

    Футбол РФС УЕФА
    Судья Сергей Лапочкин прокомментировал решение УЕФА об его отстранении от работы на 10 лет.

    Сергей Лапочкин
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    Сергей Лапочкин

    «Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.

    Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — цитирует Лапочкина Sport24.

  • Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет
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    • Напомним, решение по отстранению Лапочкина связано с его работой на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». Российский судья подозревался в том, что он не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.

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