Лапочкин прокомментировал свою дисквалификацию

Судьяпрокомментировал решение УЕФА об его отстранении от работы на 10 лет.

«Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.

Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — цитирует Лапочкина Sport24.

Напомним, решение по отстранению Лапочкина связано с его работой на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». Российский судья подозревался в том, что он не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.