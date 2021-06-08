РПЛ стала пятой лигой по количеству представителей на Евро-2020

РПЛ вошла в пятерку лучших европейских чемпионатов по количеству игроков-представителей чемпионата Европы 2020 года, сообщает портал Sportskeeda.

Чемпионат России на предстоящем континентальном первенстве будет представлен 32 футболистами.

Лидирует же по данному показателю АПЛ. От нее на Евро-2020 попали 118 игроков. Далее идут чемпионаты Германии (90 игроков), Италии (70) и Испании (39). Всего на Евро будут представлены 42 лиги.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.