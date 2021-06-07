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    Фернандес: Настроение у сборной России — как перед ЧМ-2018

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    Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от встречи с Бельгией на чемпионате Европы.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Какая сейчас атмосфера в команде и какую отдачу чувствую от журналистов и болельщиков? Настроение у команды — как перед ЧМ-2018. Что говорят люди — я не знаю, ничего не читаю. Мы хотим провести хорошую работу и быть готовыми к матчу с Бельгией.

    У сборной Бельгии одна из лучших команд в мире на данный момент. Нужно быть внимательным по отношению ко всем игрокам.

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    • Моя травма? В ней нет ничего страшного. Отыграл 20 мин с Болгарией, чувствовал себя очень хорошо. Готов помогать команде на Евро. Это очень большой турнир, давление перед ним всегда присутствует», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

    В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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