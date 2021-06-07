Фернандес: Настроение у сборной России — как перед ЧМ-2018

Защитник сборной Россииподелился ожиданиями от встречи с Бельгией на чемпионате Европы.

«Какая сейчас атмосфера в команде и какую отдачу чувствую от журналистов и болельщиков? Настроение у команды — как перед ЧМ-2018. Что говорят люди — я не знаю, ничего не читаю. Мы хотим провести хорошую работу и быть готовыми к матчу с Бельгией.

У сборной Бельгии одна из лучших команд в мире на данный момент. Нужно быть внимательным по отношению ко всем игрокам.

Моя травма? В ней нет ничего страшного. Отыграл 20 мин с Болгарией, чувствовал себя очень хорошо. Готов помогать команде на Евро. Это очень большой турнир, давление перед ним всегда присутствует», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.