Боливия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (03.06.2021)

В 23:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Боливия»: Карлос Лампе, Jairo Quinteros, Луис Акин, Лионель Хустиньяно, Juan Carlos Arce, Diego Ibanez, Марсело Морено, Henry Vaca, Rodrigo Ramallo, Эрвин Сааведра, Jorge Flores.

«Венесуэла»: Wilker Angel, Микель Вильянуэва, Джон Чансельор, Хуниор Морено, Томас Ринкон, Фернандо Аристегиета, Хоэль Гратероль, Роберто Росалес, Romulo Otero, Alexander Gonzalez, Кристиан Кассерес.

Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Боливия» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боливия» — «Венесуэла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Боливия» со счетом 1:0. Матч между командами «Боливия» и «Венесуэла» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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