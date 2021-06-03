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    Венесуэльцы способны привезти очки из Ла Паса

    Боливия — Венесуэла. Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, отбор к ЧМ-2022, 3 июня 2021 года

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    Саломон Рондон
    В четверг, 3 июня, в 5-м туре квалификационного цикла к чемпионату мира в зоне Южная Америка сборная Боливии в Ла Пасе примет команду Венесуэлы. Начало — в 23:00 по мск. Боливия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Боливия

    После четырех проведенных туров сборная Боливии заработала всего лишь один балл, с которыми занимает последнее место, отставая уже на пять очков от пятого проходного места.

    Начали боливийцы турнир с выездного крупного фиаско от Бразилии со счетом 0:5, после этого они поочередно проиграли на своей территории 1:2 Аргентине и 2:3 Эквадору.

    И только в четвертом игровом дне турнира «зеленые» смогли разжиться первыми пунктами, расписав выездную мировую с Парагваем, сыграв со счетом 2:2, ведя после перовой половины 2:1.

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    В этом году Боливия провела два товарищеских поединка, поочередно уступив на выезде по 1:2 Чили и Эквадору. В данный момент у боливийцев 6-матчевая безвыигрышная серия, где было пять поражений.

    Венесуэла

    Национальная команда Венесуэлы имеет в своей копилке после четырех туров три очка, позволяющие ей находится на восьмой строке, уступая три балла проходной пятой позиции.

    Стартовали в данной отборочной компании «бордовые» также с трех поражений подряд, поочередно потерпев фиаско от Колумбии 0:3 и Бразилии 0:1 на выезде, и от Парагвая 0:1 на своем поле.

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    • В своей последней проведенной встрече, которая была еще в ноябре 2020 года, венесуэльцы добыли первые очки в этом отборе, переиграв в родных стенах сборную Чили со счетом 2:1.

    Венесуэла выиграла у Боливии в последних трех очных встречах (5:0, 3:1 и 4:1), а перед этим боливийцы не проигрывали венесуэльцам четыре игры кряду, дважды победив при двух мировых.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боливии предлагают — 1.91.

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    На викторию Венесуэлы дают — 4.16, ничья оценена — в 3.54.

    У Боливии нет легионеров, выступающие в сильных европейских чемпионатах, а вот у Венесуэлы кадровый потенциал куда интереснее. Поэтому в этой игре отдаем предпочтение гостям и ставим на них с Х.

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