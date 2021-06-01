Гендиректор «Зенита»: Матчи ЛЧ планируют проводить в январе. Есть опасения насчет календаря

Гендиректор «Зенита»поделился мнением о реформе Лиги чемпионов.

Как известно, с 2024 года в групповом этапе ЛЧ будут участвовать 36 клубов. Кроме того, обсуждается вариант, при котором матчи будут проходить даже в январе.

«Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.

Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов.

Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», — цитируют Медведева «Ведомости».

Ранее сообщалось, что УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов.