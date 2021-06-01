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    Гендиректор «Зенита»: Матчи ЛЧ планируют проводить в январе. Есть опасения насчет календаря

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    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о реформе Лиги чемпионов.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    Как известно, с 2024 года в групповом этапе ЛЧ будут участвовать 36 клубов. Кроме того, обсуждается вариант, при котором матчи будут проходить даже в январе.

    «Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.

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    • Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», — цитируют Медведева «Ведомости».

    Ранее сообщалось, что УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов.

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