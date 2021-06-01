Гендиректор «Зенита»: Матчи ЛЧ планируют проводить в январе. Есть опасения насчет календаря

Александр Медведев Фото: globallookpress.com
Как известно, с 2024 года в групповом этапе ЛЧ будут участвовать 36 клубов. Кроме того, обсуждается вариант, при котором матчи будут проходить даже в январе.
«Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.
Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов.
Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», — цитируют Медведева «Ведомости».
Ранее сообщалось, что УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов.