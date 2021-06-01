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    «Барселоне» нацелилась на защитника «Севильи»

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    «Барселоне» интересен защитник «Севильи» Жюль Кунде, сообщает Mundo Deportivo.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    Как передает источник, каталонский клуб хочет подписать еще одного центрального защитника, несмотря на скорый переход Эрика Гарсия из «Манчестер Сити».

    Отмечается, что в контракте футболиста с «Севильей» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Такую сумму «Барса» заплатить не готова. Однако, по данным издания, «Севилья» готова обсуждать возможный трансфер француза.

    В прошедшем сезоне 22-летний футболист провел 34 матча в Ла Лиге, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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