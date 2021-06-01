«Барселоне» нацелилась на защитника «Севильи»

интересен защитник, сообщает Mundo Deportivo.

Как передает источник, каталонский клуб хочет подписать еще одного центрального защитника, несмотря на скорый переход Эрика Гарсия из «Манчестер Сити».

Отмечается, что в контракте футболиста с «Севильей» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Такую сумму «Барса» заплатить не готова. Однако, по данным издания, «Севилья» готова обсуждать возможный трансфер француза.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист провел 34 матча в Ла Лиге, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.