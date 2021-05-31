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    Аргентина лишена права проведения Кубка Америки

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    КОНМЕБОЛ вынесла решение не проводить Кубок Америки-2021 в Аргентине из-за ситуации в стране по коронавирусу.

    Аргентина лишена права проведения Кубка Америки
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    Аргентина лишена права проведения Кубка Америки

    «КОНМЕБОЛ сообщает, что в связи с сложившимися обстоятельствами было принято решение приостановить организацию Кубка Америки в Аргентине.

    КОНМЕБОЛ анализирует предложения других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира. Новости по этому вопросу будут объявлены в ближайшее время», — сообщила организация в своем блоге в Twitter.

    Впервые с 1983 года Кубок Америки должны были принять две страны, однако ранее от проведения чемпионата отказалась Колумбия. Таким образом, за две недели до старта турнир оказался под угрозой срыва.

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