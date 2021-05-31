Аргентина лишена права проведения Кубка Америки Фото: globallookpress.com
«КОНМЕБОЛ сообщает, что в связи с сложившимися обстоятельствами было принято решение приостановить организацию Кубка Америки в Аргентине.
КОНМЕБОЛ анализирует предложения других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира. Новости по этому вопросу будут объявлены в ближайшее время», — сообщила организация в своем блоге в Twitter.
Впервые с 1983 года Кубок Америки должны были принять две страны, однако ранее от проведения чемпионата отказалась Колумбия. Таким образом, за две недели до старта турнир оказался под угрозой срыва.