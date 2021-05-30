Головин планирует остаться в «Монако» на следующий сезон

Полузащитник «Монако» и сборной Россииподелился планами на будущее.

«Ушел бы из "Монако", если бы не попали в Лигу чемпионов? Сложный вопрос. Наверное, нет. Лига чемпионов — это очень большой вызов. А у нас же еще и квалификация, непонятно, что там будет.

На данный момент да, планирую остаться в "Монако" на следующий сезон. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

Конечно, в топ-клубы хочется, но это не прямо цель. Не играю с мыслью "когда там предложение придет?" Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно.

"Севилья" — топ, но разница с сегодняшним "Монако" небольшая. "Вест Хэм" примерно так же. Только в этом сезоне так круто выступили, а до этого близко не подбирались. "Монако" сильнее», — приводит слова Головина «Чемпионат».