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    Головин планирует остаться в «Монако» на следующий сезон

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    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился планами на будущее.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Ушел бы из "Монако", если бы не попали в Лигу чемпионов? Сложный вопрос. Наверное, нет. Лига чемпионов — это очень большой вызов. А у нас же еще и квалификация, непонятно, что там будет.

    На данный момент да, планирую остаться в "Монако" на следующий сезон. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

    Конечно, в топ-клубы хочется, но это не прямо цель. Не играю с мыслью "когда там предложение придет?" Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно.

    "Севилья" — топ, но разница с сегодняшним "Монако" небольшая. "Вест Хэм" примерно так же. Только в этом сезоне так круто выступили, а до этого близко не подбирались. "Монако" сильнее», — приводит слова Головина «Чемпионат».

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