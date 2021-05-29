УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы сезона-2020/2021

Символическая сборная турнира выглядит следующим образом:
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Харри Магуайр («МЮ»), Аарон Уан-Биссака («МЮ»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («МЮ»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба («МЮ»), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт Мактомини («МЮ»).
Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани («МЮ»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).
Напомним, что победителем турнира стал «Вильярреал», который победил в финале в серии пенальти английский «Манчестер Юнайтед».