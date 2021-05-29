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    УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы сезона-2020/2021

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    Наблюдатели УЕФА назвали символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2020/21.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    Символическая сборная турнира выглядит следующим образом:

    Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).

    Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Харри Магуайр («МЮ»), Аарон Уан-Биссака («МЮ»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»).

    Полузащитники: Бруну Фернандеш («МЮ»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба («МЮ»), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт Мактомини («МЮ»).

    Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани («МЮ»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).

    Напомним, что победителем турнира стал «Вильярреал», который победил в финале в серии пенальти английский «Манчестер Юнайтед».

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