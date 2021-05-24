Федун: Уверен, что Витория осознает ответственность, которая ложится на его плечи

Владелец «Спартака»высказался о назначениина пост главного тренера клуба.

«Футбольный клуб "Спартак" приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера.

Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом "Витория Гимарайнш", обыграв в финале "Бенфику".

Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам "Аль-Наср", всего Витория завоевал девять трофеев.

Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке".

Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», — цитирует Федуна ТАСС.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

Ранее он также возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.