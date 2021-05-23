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    Облак: Вся команда сделала все, чтобы выиграть чемпионат

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    Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу своей команды в Примере по итогам сезона-2020/21.

    Ян Облак
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    Ян Облак

    «У всех нас есть достоинства. Чтобы стать чемпионом, вся команда должна быть на невероятном уровне. Один человек ничего не решит. Вся команда сделала все, чтобы выиграть чемпионат.

    Это не только моя заслуга. Это заслуга нападающих, которые забивают голы, ассистентов, это принадлежит всей команде, каждому футболисту, тем, кто играл, тем, кто не играл, они были с нами, это показывает, насколько хороша энергия в команде», — сказал Облака Mundo Deportivo.

    Словенский голкипер по итогам турнира в пятый раз выиграл трофей Саморы. Награда вручается голкиперу с наименьшим количеством пропущенных голов в среднем за игру.

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