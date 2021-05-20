Артета оценил шансы «Арсенала» попасть в еврокубки

Наставник лондонскогооценил шансы своей команды финишировать в еврокубковой зоне по итогам сезона АПЛ.

«Мы будем бороться до конца. Если бы кто-то сказал мне в ноябре или декабре прошлого года, что мы можем попасть в еврокубки, то я бы сказал, что это нереально.

Тем не менее, мы выдали хороший рывок за последние полгода и заслужили возможность бороться за право играть в еврокубках», — приводит слова Артеты BBC.

После 37 туров «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками. Команда Артеты отстает на одно очко от «Тоттенхэма», который идет на седьмой строчке.