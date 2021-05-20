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    Артета оценил шансы «Арсенала» попасть в еврокубки

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    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы своей команды финишировать в еврокубковой зоне по итогам сезона АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы будем бороться до конца. Если бы кто-то сказал мне в ноябре или декабре прошлого года, что мы можем попасть в еврокубки, то я бы сказал, что это нереально.

    Тем не менее, мы выдали хороший рывок за последние полгода и заслужили возможность бороться за право играть в еврокубках», — приводит слова Артеты BBC.

    После 37 туров «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками. Команда Артеты отстает на одно очко от «Тоттенхэма», который идет на седьмой строчке.

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