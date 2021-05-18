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    «МЮ» не удержал победный счет в матче с «Фулхэмом»

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    «Красные дьяволы» открыли счет на 15-й минуте, когда из глубины прошла передача на Эдинсона Кавани, который увидел, что Альфонс Ареоля покинул линию ворот, и метров с 40 ударом по высокой дуге забросил мяч в сетку.

    «Дачники» отыгрались на 76-й минуте. Бобби Рид сделал навес с фланга, а Джо Брайан точно пробил головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1:1
    Голы: 1:0 Эдинсон Кавани (15'), 1:1 Джо Брайан (76') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Поль Погба, Мэйсон Гринвуд (Amad, 83'), Фред, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Маркус Рашфорд, 62'), Эдинсон Кавани (Донни ван де Бек, 87') Фулхэм: Альфонс Ареола, Тим Рим, Олуватосин Адарабиойо, Марио Лемина, Джо Брайан, Бобби Рид, Адемола Лукман (Кенни Тете, 89'), Харрисон Рид (Йоаким Андерсен, 32'), Андре Франк Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Fabio Carvalho (Рубен Лофтус-Чик, 63') Предупреждения: Бруну Фернандеш (18'), Марио Лемина (51'), Адемола Лукман (87'), Люк Шоу (90'), Альфонс Ареола (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место (71 очко), а «Фулхэм» — 18-е (28 очков).

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