СМИ: «Барселона» уволит Кумана

Главный тренер «Барселоны»покинет свой пост по окончании текущего сезона.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, решение принято на 99,9%. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы у комнады был новый тренер.

При этом уточняется, что Куман останется только в том случае, если «Барселона» не сможет найти ему подходящую замену.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с Хави, который на прошлой неделе продлил контракт с катарским «Аль-Саддом».

«Барселона» после поражения от «Сельты» (1:2) потеряла шансы занять первое место в чемпионате Испании.