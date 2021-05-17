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    СМИ: «Барселона» уволит Кумана

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман покинет свой пост по окончании текущего сезона.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, решение принято на 99,9%. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы у комнады был новый тренер.

    При этом уточняется, что Куман останется только в том случае, если «Барселона» не сможет найти ему подходящую замену.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с Хави, который на прошлой неделе продлил контракт с катарским «Аль-Саддом».

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