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    «Барселона» может расстаться с 14 футболистами

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    Руководство «Барселоны» планирует провести серьезное обновление состава, утверждает Mundo Deportivo.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    По информации издания, «сине-гранатовые» хотят расстаться с 14 футболистами во время летнего трансферного окна.

    Среди тех, кто должен уйти, называются вратарь Нето, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Миралем Пьянич, Филиппе Коутиньо и Матеус Фернандес, а также форвард Мартин Брэйтуэйт.

    В клубе полагают, что уход этих футболистов освободит место для более качественных игроков и сэкономит деньги на выплату зарплат.

    За два тура до завершения Примеры «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на два очка, а от «Атлетико» — на четыре.

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