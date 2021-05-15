«Барселона» может расстаться с 14 футболистами

Руководство «Барселоны» планирует провести серьезное обновление состава, утверждает Mundo Deportivo.

По информации издания, «сине-гранатовые» хотят расстаться с 14 футболистами во время летнего трансферного окна.

Среди тех, кто должен уйти, называются вратарь Нето, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Миралем Пьянич, Филиппе Коутиньо и Матеус Фернандес, а также форвард Мартин Брэйтуэйт.

В клубе полагают, что уход этих футболистов освободит место для более качественных игроков и сэкономит деньги на выплату зарплат.

За два тура до завершения Примеры «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на два очка, а от «Атлетико» — на четыре.